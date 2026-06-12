تعادل كندا والبوسنة والهرسك في نهائيات كأس العالم

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

شهدت بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إجراء مباراة جديدة جمعت بين منتخب كندا أحد مستضيفي المونديال ومنتخب البوسنة والهرسك ضمن منافسات المجموعة ب.

وانتهت المواجهة التي احتضنها ملعب "بيمو فيلد" في تورونتو بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، حيث افتتح يوفو لوكيتش التسجيل للمنتخب الأوروبي في الدقيقة الـ 21، بينما أدرك كايل لارين هدف التعادل لكندا في الدقيقة الـ 78.

هذا وتستمر منافسات البطولة في 13 يونيو بإقامة مباراتي الولايات المتحدة ضد باراغواي في المجموعة د وقطر ضد سويسرا في المجموعة ب، علما أن منافسات الكأس العالمية ستختتم في 19 يوليو المقبل.