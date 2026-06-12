نيمار يغيب عن مباراة البرازيل الأولى ضد المغرب في كأس العالم

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

أعلن المدير الفني لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي عن غياب المهاجم نيمار عن مباراة الجولة الأولى للمنتخب ضد المغرب ضمن منافسات المجموعة سي في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأوضح المدرب أن المهاجم البالغ من العمر 34 عاما يمر بمرحلة التعافي من الإصابة وينضم إلى الفريق في الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب البرازيلي نظيره المغربي في 14 يونيو الجاري.