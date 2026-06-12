الولايات المتحدة تكتسح باراغواي 4:1 في مستهل مشوارها بكأس العالم

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

استهل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مشواره في بطولة كأس العالم بالفوز على نظيره الباراغويي بنتيجة 4-1 ضمن منافسات المجموعة د.

وسجل أهداف المنتخب الأمريكي في المواجهة التي أقيمت بمدينة لوس أنجلوس كل من فولارين بالوغون في

31 ود 45+5 وجيوفاني رينا د 90+8 إلى جانب هدف عكسي سجله لاعب باراغواي داميان بوباديلا في مرمى فريقه، بينما أحرز ماوريسيو الهدف الوحيد لباراغواي.

يذكر أن البطولة التي انطلقت في 11 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو تشهد مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ ويتنافس في الجولة المقبلة للمجموعة منتخب الولايات المتحدة مع أستراليا وباراغواي مع تركيا.