وكالة التعليم العام الأذربيجانية تعلن إحصائيات المعلمين للعام الدراسي 2025/2026

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

أعلنت الوكالة الحكومية للتعليم قبل المدرسي والتعليم العام في جمهورية أذربيجان عن إحصائيات الكادر التدريسي للعام الدراسي 2025-2026 وذلك في ردها على استفسار لوكالة أنباء أذربيجان أذرتاج، حيث جاء في بيان الوكالة أن عدد المعلمين الذين تم توظيفهم وتولوا مهام التدريس في مؤسسات التعليم العام بمختلف أنحاء البلد خلال العام الدراسي المذكور بلغ 132178 معلم ومعلمة.