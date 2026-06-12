وزير العلم والتعليم يشارك في احتفال "الجرس الأخير" بمدينة كنجة

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

شارك وزير العلم والتعليم الأذربيجاني أمين أمر اللهييف في احتفالية "الجرس الأخير" التي أقيمت في المدرسة الثانوية رقم 10 باسم محمد هادي في مدينة كنجة، حيث هنأ الوزير أمر اللهيف جميع الخريجين في أنحاء البلد متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.

وتوضح الإحصائيات الرسمية للعام الدراسي الحالي أن 246 مؤسسة تعليمية تابعة لإدارة التعليم الإقليمية في منطقة كنجة طاشكسان الاقتصادية شهدت تخرج 14924 طالب وطالبة، منهم 6583 طالب أنهوا الصف الـ 11 و 8341 طالب أنهوا الصف الـ 9، في حين أتم 7042 طفل الصف الأول بنجاح في مدارس المنطقة.