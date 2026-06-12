المرحلة الثانية من مشروع مياه الشرب في قرية أواران بقوصار تدخل الخدمة

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

اكتملت المرحلة الثانية من مشروع تزويد قرية أواران التابعة لولاية قوصار شمال البلد بمياه الشرب، حيث تم ربط جميع منازل القرية البالغ عددها 384 منزل بشبكة المياه المركزية.

وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع مد خط رئيسي بطول 4ر1 كم من قناة جاغار جيبير وإنشاء خزان مياه وحوض تسييل ومحطة ضخ ونظام تصفية ثلاثي المراحل لتأمين المياه لـ 125 مشترك في حين شهدت المرحلة الثانية مد خطوط أنابيب بلاستيكية بطول 32 كم وتزويد 259 منزل بشبكات المياه والعدادات الحديثة.

وحضر حفل افتتاح المشروع الذي تزامن مع عشية يوم النجاة الوطني 15 يونيو رئيس السلطة التنفيذية لولاية قوصار ساهر محمد خانوف ومسؤولون من مصلحة المياه الإقليمية وشركتي بي بي وإيسفا وعدد من أهالي القرية.

وأكد المتحدثون في الحفل أن المشروع يمثل نموذجا ناجحا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ويأتي في إطار سياسة الدولة لتطوير البنية التحتية الاجتماعية ورفع مستوى رفاهية المواطنين في الأقاليم.