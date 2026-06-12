قرع "الجرس الأخير" لأكثر من 116 ألف خريج في مدارس أذربيجان فيديو

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

شهدت جميع مؤسسات التعليم العام في أذربيجان في 13 يونيو احتفالات "الجرس الأخير" التي ترمز لانتهاء العام الدراسي وتخرج الطلاب.

ووفقا للبيانات الرسمية، فقد شمل العام الدراسي المنصرم 1 مليون و678621 طالب و132178 معلم في 4194 مدرسة بأنحاء البلد، حيث تخرج هذا العام 116550 طالب من الصف 11 ومنهم 55954 من الإناث و60596 من الذكور.

كما أنهى 131407 طالب الصف الأول بنجاح وبلغ عدد أطفال مرحلة ما قبل المدرسة 107529 طفل.

وفي العاصمة باكو، تخرج 37222 طالب من بين 530988 طالب يدرسون في 410 مدرسة تحت لواء إدارة تعليم باكو.

وتميزت احتفالات هذا العام بخصوصية عاطفية في الأراضي المحررة، حيث قرع "الجرس الأخير" لأول مرة بعد سنوات طويلة في 11 مدرسة من بين 25 مؤسسة تعليمية أعيد إعمارها ضمن برنامج الدولة للعودة الكبرى بالأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني ليشهد الوطن زفاف 171 خريجا إلى حياتهم الجديدة.

هذا وجرت الفعاليات في ساحات وقاعات المدارس بمشاركة أولياء الأمور وممثلي المجتمع وسط تدابير أمنية مكثفة اعتمدتها وزارة العلوم والتعليم لضمان سلامة الطلاب.

ومن الممكن مشاهدة تقرير مصور حول الفعاليات المدرسية عبر الرابط الآتي

https://video.azertag.az/files/video/2026/2/17813366984014327900.mp4