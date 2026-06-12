 نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني: 40 مليار دولار حجم الاستثمارات المتبادلة بين بلاد منظمة الدول التركية باكو، 13 يونيو، أذرتاج

أكد نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني صمد بشيرلي في كلمته خلال منتدى المنافسة لرؤساء هيئات المنافسة في بلدان منظمة الدول التركية المنعقد في مدينة شوشا الأذربيجانية أن توسيع الأنشطة الاستثمارية المتبادلة بين البلدان الأعضاء بات اتجاها جوهريا للتكامل الاقتصادي.

وأعلن بشيرلي أن حجم الاستثمارات المتبادلة مع بلاد المنظمة خلال الفترة الممتدة بين عامي 1995 و2025 اقترب من 40 مليار دولار.

وأوضح أن صندوق الاستثمار التركي البالغ رأس ماله الإجمالي 600 مليون دولار يمثل أول مؤسسة مالية مشتركة تؤسسها الدول التركية لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم التنمية الإقليمية، مشيرا إلى أن أذربيجان أنشأت أيضا صناديق استثمارية ثنائية مشتركة مع كل من أوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان لتسريع تدفق رؤوس الأموال وتمويل المشاريع الصناعية المشتركة.