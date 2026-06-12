وكالة التعليم العام الأذربيجانية تعلن إجمالي عدد الطلاب في المدارس

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

أعلنت الوكالة الحكومية للتعليم قبل المدرسي والتعليم العام في جمهورية أذربيجان عن إحصائيات الطلاب للعام الدراسي الحالي وذلك في ردها على استفسار لوكالة أنباء أذربيجان أذرتاج، حيث جاء في بيان الوكالة أن إجمالي عدد الطلاب الذين يتلقون تعليمهم في مؤسسات التعليم العام بمختلف أنحاء البلد يبلغ 1678621 طالب وطالبة.