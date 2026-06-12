  بدء توريد شرانق القز الحية في بالاكن باكو، 13 يونيو، أذرتاج

أعلنت الإدارة المحلية لمركز التنمية الزراعية الحكومي في ولاية بالاكن شمال غربي البلد عن بدء مزارعي الحرير توريد محصول شرانق القز الحية إلى مراكز التجميع وذلك بعد شهر من العمل الدؤوب.

وأوضح القائم بأعمال مدير المركز إيلوين صمدوف أنه جرى توزيع 600 علبة من بيوض دودة القز على 97 مزارعا هذا العام، مع تأمين توقيع عقودهم مع شركة أذر إيبك لإنتاج الحرير.

وأشار صمدوف إلى أنه تم تسليم نحو 2 طنين من الشرانق الحية حتى الآن في مستهل عملية التوريد، حيث تستهدف الولاية إنتاج 24 طنا من الشرانق خلال الموسم الحالي.

يذكر أن الدولة تدعم إنتاج الشرانق الحية، حيث يبيع المزارعون الكيلوغرام الواحد للشركة مقابل 5 ماناتات وتمنحهم الدولة دعما إضافيا بقيمة 6 ماناتات ليصل إجمالي دخل المزارع إلى 11 ماناتا لكل كيلوغرام.