انعقاد الاجتماع الثالث لرؤساء هيئات المنافسة لمنظمة الدول التركية في شوشا باكو، 13 يونيو، أذرتاج

عُقد في مدينة شوشا الاجتماع الثالث لرؤساء هيئات المنافسة لبلاد منظمة الدول التركية بتنظيم من الوكالة الحكومية الأذربيجانية لمكافحة الاحتكار ومراقبة السوق الاستهلاكية التابعة للرئيس الأذربيجاني.

وشهد الاجتماع مشاركة رئيس الوكالة إيلنور باقروف ونائب الأمين العام للمنظمة ميرى موكاجان ورؤساء ونواب هيئات المنافسة من تركيا وأوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وهنغاريا وشمال قبرص التركية.

واستعرضت الوفود المشاركة من البلاد الأعضاء والمراقبين ممارساتها في مجال سياسة المنافسة وتبادلت الآراء حول المبادرات الداعمة للتعاون.

وتوج الاجتماع بتوقيع بيان مشترك يحدد أولويات العمل المشترك للفترة المقبلة ويهدف إلى توسيع آفاق التفاعل والتعاون في مجال سياسات المنافسة.