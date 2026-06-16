النرويج تهزم العراق في بطولة كأس العالم

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

حقق المنتخب النرويجي لكرة القدم فوزا عريضا على نظيره العراقي بنتيجة 4-1 ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وسجل أهداف المنتخب النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقتين الـ 29 والـ 43 وليو أوستيغارد في الدقيقة الـ 76 وكريستيان ثورستفيدت في الدقيقة الـ 90+7، بينما أحرز أيمن حسين هدف العراق الوحيد في الدقيقة الـ 39.

هذا ويخوض المنتخب العراقي مباراتيه المقبلتين في هذه المرحلة أمام فرنسا في 23 يونيو وأمام السنغال في 26 يونيو.