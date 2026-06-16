فرنسا تهزم السنغال بنتيجة في بطولة كأس العالم

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

حقق المنتخب الفرنسي لكرة القدم فوزا على نظيره السنغالي بنتيجة 3-1 في مباراة المجموعة الإيه التي أقيمت على ملعب نيويورك نيو جيرسي ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وسجل أهداف المنتخب الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقتين الـ 66 والـ 90+6 وبرادلي باركولا في الدقيقة الـ 82، بينما أحرز إبراهيما مباي هدف السنغال الوحيد في الدقيقة الـ 90+5.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الأسترالي علي رضا فغاني.