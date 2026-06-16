الأرجنتين تفوز على الجزائر في بطولة كأس العالم

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

حقق المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم فوزا على نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 ضمن منافسات المجموعة العاشرة لبطولة كأس العالم.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب كانساس وأدارها حكم الفيفا البولندي شيمون مارشينياك تألق قائد الأرجنتين ليونيل ميسي الذي أحرز أهداف فريقه الثلاثة في الدقائق الـ 17 والـ 60 والـ 76.

هذا ويخوض المنتخب الجزائري مباراتيه المقبلتين في هذه المرحلة أمام الأردن في 23 يونيو وأمام النمسا في 28 يونيو.