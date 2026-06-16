الرئيس إلهام علييف يستقبل عضو مجلس النواب الأمريكي

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 17 يونيو عضو مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي أبراهام حمادي.

وأكد الرئيس إلهام علييف على تطور العلاقات الأذربيجانية الأمريكية تطورا ناجحا عقب تولي دونالد ترامب السلطة لولاية ثانية.

وفي معرض إشارته إلى المستوى الرفيع للعلاقات الشخصية التي تجمعه بالرئيس الأمريكي استذكر رئيس الدولة بامتنان زياراته الولايات المتحدة ولقاءاته دونالد ترامب، فضلاً عن زيارة نائب الرئيس جي دي فانس أذربيجان، مؤكداً أن توقيع ميثاق الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي جمهورية أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية يحمل دوراً تاريخياً من حيث توسيع نطاق العلاقات بين البلدين.

وجرى خلال المحادثات التطرق إلى أهمية مشاركة حمادي في رعاية مشروع القانون المقترح في الكونغرس الأمريكي والمتعلق بإلغاء التعديل رقم 907 لقانون دعم الحرية.

وأعرب الرئيس علييف عن ثقته في أن زيارة حمادي البلد ستكون ناجحة.

ومن جانبه، أعرب الضيف عن سعادته بوجوده في أذربيجان، مشيراً إلى أن البلد يتمتع بموقع جغرافي فريد للغاية.

كما أكد على احتضان أذربيجان لبطولات رياضية مرموقة مثل منافسات يو إف سي (UFC) وسباقات الفورمولا واحد.

وتطرق الجانبان خلال المحادثات إلى الجهود المبذولة من قبل رئيسي أذربيجان والولايات المتحدة في تعميق الشراكة الاستراتيجية، مع الإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يوليها كلا القائدين لتطوير العلاقات بين الدولتين.

وجرى التأكيد بشكل خاص على دور الرئيس ترامب في دفع أجندة السلام بين أذربيجان وأرمينيا، كما تم التطرق إلى الفرص التي سيتيحها مسار ترامب الدولي للسلام والازدهار تريبب من حيث تطوير خطوط النقل الإقليمية.

وشهد اللقاء تبادل الآراء حول تعزيز الحوار بين برلماني الطرفين والإشارة إلى وجود فرص جيدة لتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات، إلى جانب مناقشة آفاق الشراكة بين أذربيجان والولايات المتحدة.