النمسا تفوز على الأردن في بطولة كأس العالم

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

حقق المنتخب النمساوي لكرة القدم فوزا على نظيره الأردني بنتيجة 3-1 ضمن منافسات المجموعة العاشرة لبطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي تستمر حتى 19 يوليو.

وشهدت المباراة التي أدارها حكم الفيفا الموريتاني دحان بيدا تسجيل أهداف النمسا عبر رومانو شميد في الدقيقة الـ 20 ويزن العرب بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 76 وماركو أرناوتوفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 90+12، بينما أحرز علي علوان هدف الأردن الوحيد في الدقيقة الـ 50.

هذا ويخوض المنتخب الأردني مباراتيه المقبلتين في هذه المرحلة أمام الجزائر في 23 يونيو وأمام الأرجنتين في 28 يونيو.