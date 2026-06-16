توقيع اتفاقيات بقيمة 295 مليون دولار بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وأذربيجان

باكو، 17 يونيو، (أذرتاج)

جرى تبادل عدد من الاتفاقيات بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وأذربيجان في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار لاستكشاف فرص التمويل والاستثمار والخدمات الاستشارية في أذربيجان.

وتم توقيع الاتفاقية بين المؤسسة وصندوق أذربيجان لتنمية الأعمال بقيمة 200 مليون مانات، تهدف إلى وضع إطار للتعاون في مجال توفير خطوط ائتمان بالعملة الوطنية للمؤسسات المالية من أجل تمويل شركات القطاع الخاص المؤهلة في أذربيجان.

كما تم تبادل اتفاقية إطارية بقيمة 50 مليون دولار بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وصندوق الاستثمار التركي، إضافة إلى اتفاقية لتقديم خط تمويل مباشر بقيمة 20 مليون دولار إلى مجموعة أذر كوننيكت غروب واتفاقية أخرى لتخصيص خط ائتمان بقيمة 15 مليون دولار إلى مصرف توران بنك الأذربيجاني . وسيُقدَّم هذا الخط الائتماني من قبل المؤسسة إلى البنك ليُستخدم لاحقا في تمويل شركات القطاع الخاص المؤهلة في أذربيجان.

كما جرى تبادل خطاب شروط تمويل بقيمة 10 ملايين دولار بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومصرف رابطة بنك الأذربيجاني.

وتُقدَّر القيمة الإجمالية للاتفاقيات والوثائق التي تم توقيعها وتبادلها بنحو 295 مليون دولار .