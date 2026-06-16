إيران تستأنف تصدير النفط الخام

باكو، 17 يونيو، (أذرتاج)

بدأت إيران تصدير النفط الخام للمرة الأولى خلال الشهرين الماضيين وذلك بعد إعلان واشنطن وطهران عن اتفاق إطاري ينص على إنهاء الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة تحليل الملاحة البحرية "TankerTrackers" أن ناقلات نفط إيرانية قامت بالفعل بنقل شحنتين من النفط.

كما أكدت صور الأقمار الصناعية أن ما لا يقل عن ناقلتين عملاقتين تابعتين للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط، تحملان نحو 3.8 مليون برميل، قد اجتازتا خط الحصار البحري الأمريكي.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن مضيق هرمز قد أُعيد فتحه وفقًا لشروط مذكرة التفاهم، لكنه عاد لاحقًا ليشير إلى أن إعادة الفتح ستتم يوم الجمعة بعد التوقيع الرسمي على الاتفاق في سويسرا.