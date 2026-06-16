المدير العام لمعهد البنك الإسلامي للتنمية: حجم صناعة التمويل الإسلامي عالميا يبلغ نحو 4 تريليونات دولار

باكو، 17 يونيو، (أذرتاج)

قال المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية سامي السويلم في كلمته خلال مشاركته في المنتدى العالمي العشرين للتمويل الإسلامي المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية الحادية والخمسين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن حجم صناعة التمويل الإسلامي عالميا يُقدَّر بحوالي 4 تريليونات دولار في الوقت الراهن.

أفادت وكالة أذرتاج أن مدير المعهد أكد أن أصول مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تبلغ نحو 40 مليار دولار، مضيفا "أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كانت منذ تأسيسها ولا تزال إحدى رواد هذا القطاع وهذا يوضح أن القيادة لا تُقاس بالحجم، بل بالجودة".