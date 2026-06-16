مدير وكالة تطوير الإعلام الأذربيجانية يبحث مع مدير اتحاد يونا مكافحة التضليل الإعلامي

باكو، 17 يونيو، (أذرتاج)

اجتمع المدير التنفيذي لوكالة تطوير الإعلام الأذربيجانية ميديا أحمد إسماعيلوف مع المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي يونا محمد اليامي لبحث سبل تعزيز التعاون في مواجهة التحديات المتسارعة في الفضاء المعلوماتي العالمي.

وأكد إسماعيلوف خلال الاجتماع الأهمية البالغة لتبادل الخبرات في مكافحة الأخبار الزائفة والتبادل التنسيقي للحد من التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية، فضلا عن تعزيز التربية الإعلامية والرقمية.

ومن جانبه، شدد اليامي على ضرورة الاستخدام المسؤول والشفاف لأدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المبتكرة في العمل الصحفي، مؤكدا أهمية تطبيق هذه التكنولوجيا في صناعة المحتوى والتحقق منه وفقا للمبادئ المهنية والمعايير الأخلاقية.