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الرئيس الأوزبكستاني مير ضيائيف يفتتح منتدى طشقند الدولي الخامس للاستثمار

الرئيس الأوزبكستاني مير ضيائيف يفتتح منتدى طشقند الدولي الخامس للاستثمار

باكو، 17 يونيو، (أذرتاج)

رحب الرئيس الأوزبكستاني شوكت مير ضيائيف برؤساء الحكومات المشاركين في الجلسة العامة لمنتدى طشقند الدولي الخامس للاستثمار وفي مقدمتهم رئيس وزراء أذربيجان علي أسدوف.

وأكد الرئيس مير ضيائيف في كلمته أن هذا الحضور يمثل دليلا ساطعا على تنامي الثقة الدولية بمسيرة التنمية في أوزبكستان الجديدة، مشيرا إلى أن بلده نجح في جذب استثمارات خارجية تجاوزت 150 مليار دولار في السنوات الأخيرة وضُخ منها 123 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية وحدها.

وأضاف الرئيس الأوزبكستاني أن بلده يفتح أبوابها للمستثمرين وجاهز لشراكات متكافئة ومتبادلة المنفعة، لافتا إلى أن مشاركة نحو 4000 ضيف من 100 بلد تعكس بوضوح المكانة الدولية المتصاعدة لهذا المنتدى.

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