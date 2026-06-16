وزير الاقتصاد الأذربيجاني: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية

باكو، 17 يونيو، (أذرتاج)

أكد وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف في كلمته خلال جلسة حوارية عقدت على هامش الاجتماعات السنوية الـ51 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالعاصمة باكو أن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحديث البنية التحتية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام تشكل المحاور الرئيسية للتعاون بين أذربيجان والبنك.

وأوضح الوزير جباروف أن الشراكة تركز على أولويات حيوية تشمل مشاريع الطاقة المتجددة وتوسيع الإنتاج الصناعي ودعم القطاع الخاص عبر تسهيل الوصول إلى الموارد المالية والمعرفية.

كما أشار إلى أهمية تعزيز الروابط اللوجستية وتطوير نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أن الجانبين يواصلان العمل المشترك لإعداد استراتيجية قطرية تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية لأذربيجان بوصف البنك شريكا موثوقا بها.