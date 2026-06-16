البطل البارالمبي الأذربيجاني يتوج بفضية جائزة تونس الكبرى

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية الأذربيجانية عن فوز البطل البارالمبي أولوخان موساييف بالميدالية الفضية في منافسات جائزة تونس الكبرى لألعاب القوى البارالمبية.

وجاء تتويج موساييف بالمركز الثاني في مسابقة دفع الجلة بالفئة ف55 بعد تحقيقه رمية بلغت 64ر11 مترا.

يُذكر أن لاعب المنتخب الوطني الآخر رفأت رافعيف كان قد توج بدوره بالميدالية الفضية في وقت سابق ضمن منافسات الفئة ف36.