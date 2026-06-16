المنسق العام للمناطق المحررة يترأس اجتماعا موسعا في مدينة أغدَره

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

عقد مقر التنسيق المعني بالحل المركزي للمسائل في الأراضي المحررة من الاحتلال الارميني اجتماعا آخر في مدينة أغدَره برئاسة رئيس ديوان الرئاسة الأذربيجانية سمير نورييف.

وأعلن نورييف خلال الاجتماع أن البرنامج الحكومي الأول الخاص بالعودة الكبرى أخذ في مراحله الختامية، في حين يجري العمل المكثف حاليا على إعداد البرنامج الحكومي الثاني.

وأكد أن الأولوية القصوى تتركز على ضمان التنمية الاقتصادية المستدامة بناءً على البنية التحتية المشيدة وتوطيد الركائز الاجتماعية والاقتصادية للاستقرار السكاني.

كما شدد الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية للإمكانات الزراعية في المناطق المحررة وضرورة الإدارة الرشيدة للموارد المائية والتربة واستحداث فرص العمل وتطوير المهارات المهنية لدعم مبادرات ريادة الأعمال بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية وأمن المياه في البلد.