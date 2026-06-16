المدير التنفيذي للهيئة الدائمة لحقوق الإنسان للتعاون الإسلامي: أذربيجان غدت مركزا عالميا للفعاليات الدولية

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

أكد المدير التنفيذي للهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور هادي بن علي اليامي في مقابلة خاصة مع وكالة أذرتَاج أن أذربيجان تحولت اليوم إلى مركز دولي لاحتضان الاجتماعات والمؤتمرات العالمية.

وأشاد اليامي باستضافة باكو هذه المحافل الكبرى المتعلقة بالعالم الإسلامي، مشيرا إلى مشاركتهم الحالية في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية تمهيدا للانضمام إلى مؤتمر آخر مخصص للذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان.

وأضاف أن تحول أذربيجان إلى محط أنظار العالم في مختلف المجالات يفتح آفاقا رحبة للتنسيق مع الشركاء، معربا عن أمله في أن تسفر هذه اللقاءات عن صياغة خطط عمل وبرامج مشتركة تخدم الإنسان في العالم الإسلامي.