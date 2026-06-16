وزير الخارجية الأذربيجاني يبحث مع عضو الكونغرس الأمريكي إلغاء التعديل الـ 907

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع عضو مجلس النواب الأمريكي أبراهام حمادي.

واستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها وقضايا الأمن الإقليمي والدولي وأمن الطاقة والوضع في جنوب القوقاز لمرحلة ما بعد النزاع.

وثمّن الوزير بايراموف مخرجات قمة واشنطن المنعقدة في أغسطس الماضي وميثاق الشراكة الإستراتيجية الموقع بين البلدين، مشيرا إلى إطلاق "حوار التعاون الاقتصادي الأذربيجاني الأمريكي" لأول مرة والتوقيع على 10 وثائق تعاون شملت مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والتطوير الرقمي.

وشهد اللقاء تأكيد أهمية تنفيذ مشروع مسار ترامب الدولي للسلام والازدهار تريبب لتعزيز روابط النقل والمواصلات وتأمين اتصال دون عوائق بين الجزء الرئيسي لأذربيجان وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة. وشدد الوزير بايراموف على ضرورة إلغاء التعديل الـ 907 الذي يفرض قيودا على المساعدات الحكومية الأمريكية لأذربيجان، مؤكدا أن إلغاءه بالكامل يتماشى مع روح الشراكة الإستراتيجية ويخدم توسيع التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاستقرار الإقليمي بعد أن غدا هذا التعديل يمثل نهجا قديما لا يتوافق مع الواقع الجيوسياسي الراهن.

كما أطلع الوزير الضيف الأمريكي على مساهمات أذربيجان في أمن الطاقة الأوروبي ومشروعات الطاقة الخضراء، إضافة إلى الأهمية الإستراتيجية لانضمام أذربيجان كعضو كامل العضوية في اللقاء التشاوري لبلاد آسيا الوسطى، مستعرضا مستجدات مسار التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا وعمليات إعادة الإعمار في الأراضي المحررة.