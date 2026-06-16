المشاركون في اجتماع مقر التنسيق المعني بالحل المركزي للمسائل في الأراضي المحررة من الاحتلال الارميني يطّلعون على المخطط العام لمدينة أغدره وآفاق تطويرها

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

في أعقاب الاجتماع الموسع لمقر التنسيق المشترك الذي عُقد في مدينة أغدَره برئاسة رئيس ديوان الرئاسة الأذربيجانية سمير نورييف، اطّلع المشاركون في اللقاء ميدانيا على المخطط العام لمدينة أغدَره.

وقُدمت للوفد شروح مفصلة حول الآفاق التنموية المستقبلية للمدينة والمشاريع العمرانية والإنشائية المقررة لإعادة إعمار البنية التحتية، فضلا عن الخطط المستهدفة لتحويلها إلى مركز حضري مستدام ومتكامل ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.