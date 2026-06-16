الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون الإسلامي : التنمية في العالم الإسلامي ترتكز أساسا على الإنسان

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

صرح المدير التنفيذي للهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي في مقابلة خاصة مع وكالة أذرتَاج خلال زيارته باكو أن الجهود التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية في جميع أنحاء العالم الإسلامي واضحة ولا غبار عليها، مؤكدا الاهتمام البالغ بمتابعة هذا المسار لبناء شراكات طويلة الأمد.

وأوضح اليامي أن هناك قواسم مشتركة وثيقة تجمع الهيئة بالبنك ومؤسساته المختلفة في مجالات التطوير، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات السنوية تعكس حرص الإدارة على تعزيز الحق في التنمية والجمع بين الوزارات والمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة.

وأضاف المدير التنفيذي أن الهيئة تشارك في هذا المحفل انطلاقا من مبدأ ثابت وهو أن "الإنسان أساس التنمية"، مستهدفة بحث فرص الشراكة المتنوعة التي تسهم في الارتقاء بالتنمية الشاملة للإنسان في العالم الإسلامي.