رئيسة البرلمان الأذربيجاني وعضو الكونغرس الأمريكي يبحثان في باكو العلاقات الثنائية ومسار السلام

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

بحثت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني (البرلمان) صاحبة غفاروفا خلال استقبالها عضو مجلس النواب الأمريكي أبراهام حمادي في 17 يونيو واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين باكو وواشنطن القائمة على الاحترام المتبادل والأمن والازدهار.

وأشادت غفاروفا بدور الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب في دعم السلام بالمنطقة، مشيرة إلى الأهمية التاريخية لمخرجات قمة واشنطن وتوقيع ميثاق الشراكة الإستراتيجية و مشروع مسار ترامب الدولي للسلام والازدهار تريبب الإقليمي.

وثمّنت رئيسة البرلمان دور حمادي كعضو مشارك في صياغة مشروع قانون بالكونغرس لإلغاء التعديل الـ 907 المقيد للمساعدات الأمريكية لأذربيجان، مستعرضة جهود التطبيع واللقاءات التي جمعتها مع رئيس البرلمان الأرميني.

ومن جانبه، أكد حمادي الأهمية الجيوسياسية لأذربيجان ودورها في التعاون الدولي، مشيداً بترسيخ الاستقرار والاتفاقيات المبرمة لضمان السلام الدائم في المنطقة.