رئيس وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: معرض ترويج الشركات المحلية منصة هامة لاستعراض المقومات الاقتصادية

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

أكد رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان كوبيا أورخان محمدوف في كلمته خلال حفل افتتاح "المعرض السنوي السابع لترويج الشركات المحلية" بمركز معارض باكو أن المعرض غدا منصة استراتيجية لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق الأعمال بين الشركات ورواد الأعمال.

وأشار محمدوف إلى تنامي الإقبال الدولي على المنتجات المصنعة تحت شعار "صنع في أذربيجان"، مشيداً بدور مجموعة "مارسول" في تنظيم الفعالية التي تعكس توجهات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.

وأضاف رئيس الوكالة أن بعض الشركات المشاركة تستعرض تقنيات حديثة وتصاميم مبتكرة لتطبيقات المدن الذكية والتخطيط العمراني، مؤكداً أن المعرض يسهم بفعالية في إبراز القدرات الاستثمارية للدولة وتسهيل نفاذ المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية.