المشاركون في اجتماع مقر التنسيق المعني بالحل المركزي للمسائل في الأراضي المحررة من الاحتلال الارميني يطّلعون على مجمع "قوتش أت" لتربية الماشية في خوجالي

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

قام المشاركون في اجتماع مقر التنسيق المعني بالحل المركزي للمسائل في الأراضي المحررة برئاسة رئيس ديوان الرئاسة الأذربيجانية سمير نورييف في 17 يونيو بزيارة تفقدية مجمع تربية الماشية التابع لشركة "قوتش أت" في قرية خان آباد بولاية خوجالي.

واطلع أعضاء الوفد خلال الجولة على التجهيزات والظروف المهيأة في المجمع الاستثماري، كما تفقدوا المنتجات الجاهزة التي يتم إنتاجها وفقاً لمعايير الثروة الحيوانية الحديثة لدعم المبادرات الزراعية بالمنطقة.