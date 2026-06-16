وزير خارجية أذربيجان يبحث مع نائب نظيره الكوري في باكو العلاقات الثنائية ومسار التطبيع الإقليمي

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 17 يونيو مع نائب وزير الخارجية الكوري تشونغ أؤئي هائي، حيث بحث الجانبان آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين باكو وسيول في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والطاقة المتجددة فضلاً عن تعزيز ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر المعروف بالممر الأوسط.

واستعرض الطرفان في الاجتماع التعاون الرقمي والأكاديمي عبر برامج الشهادات المزدوجة ومشاريع التحول الأخضر، إلى جانب إشادة الجانبين بمخرجات قمة واشنطن ودور قمة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا المنعقدة برئاسة أذربيجان.

وأعلن بايراموف عن قرار إعفاء مواطني كوريا من تأشيرة الدخول لأذربيجان لدعم السياحة، مؤكداً على مستجدات اتفاق السلام مع أرمينيا.

وفي سياق متصل، عُقدت جولة جديدة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين برئاسة نائبي الوزيرين إيلنور محمدوف وتشونغ أؤئي هائي لتنسيق المواقف المشتركة.