المشاركون في اجتماع مقر التنسيق المعني بالحل المركزي للمسائل في الأراضي المحررة من الاحتلال الارميني يطّلعون على سير العمل في مجمع "دَاميرلي" لتصنيع الخام

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

اطّلع المشاركون في اجتماع مقر التنسيق المعني بالحل المركزي للمسائل في الأراضي المحررة لأذربيجان في 17 يونيو بمدينة أغدره على سير العمل والأنشطة الجارية في مجمع "داميرلي" لتصنيع وخام المعادن الواقعة بولاية أغدَره.

وقُدمت لأعضاء الوفد خلال الزيارة الميدانية معلومات وتقارير مفصلة حول المشاريع المنفذة في المجمع ومدى مساهمة هذه الخطط الاستثمارية والصناعية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للمنطقة المحررة.