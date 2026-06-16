المشاركون في اجتماع مقر التنسيق المعني بالحل المركزي للمسائل في الأراضي المحررة من الاحتلال الارميني يطّلعون على حقول التوت والبنية التحتية لتربية دودة القز في خوجالي

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

قام المشاركون في اجتماع مقر التنسيق المعني بالحل المركزي للمسائل في الأراضي المحررة برئاسة رئيس ديوان الرئاسة الأذربيجانية سمير نورييف في 17 يونيو بزيارة تفقدية حقولَ أشجار التوت والبنية التحتية المخصصة لتطوير تربية دودة القز في قرية طاش بولاق بولاية خوجالي المحررة من الاحتلال الارميني.

واطلع أعضاء الوفد خلال الجولة الميدانية على الظروف المهيأة وسير العمل في هذه المشاريع الزراعية واستمعوا إلى تقارير مفصلة حول الخطط التنموية المعتمدة لدعم إنتاج الحرير والنهوض بالقطاع الزراعي في المنطقة.