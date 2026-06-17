المشاركون في اجتماع مقر التنسيق المعني بالحل المركزي للمسائل في الأراضي المحررة من الاحتلال الارميني يطّلعون على مزارع الفاكهة المكثفة لشركتي فرويت والي ويارد أغرو في خوجالي

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

اطّلع المشاركون في اجتماع مقر التنسيق المعني بالحل المركزي للمسائل في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني في 17 يونيو على مزارع البستنة وإنتاج الفاكهة المكثفة المستحدثة في منطقة خوجالي.

وقُدمت لأعضاء الوفد تقارير تفصيلية حول المشاريع الزراعية التي تنفذها شركتا فرويت والي ويارد اغرو في الولاية.

وأشارت البيانات الإيضاحية إلى أن المنتجات الغذائية والزراعية التي يتم إنتاجها في هذه المزارع الحديثة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية.