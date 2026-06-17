حفل افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 يعقد في باكو بمشاركة رئيس الجمهورية إلهام علييف

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

يُعقد في باكو حفل افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يشارك في الفعالية.

وفي البداية، تم التقاط صورة جماعية للمشاركين.

ثم عُزف النشيد الوطني لجمهورية أذربيجان.

بعد ذلك، تليت آيات من القرآن الكريم.

كما تم عرض فيلم تعريفي عن البنك الإسلامي للتنمية.

وألقى رئيس الدولة كلمة خلال الفعالية.