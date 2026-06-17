منتخب كولومبيا يهزم أوزبكستان في كأس العالم لكرة القدم

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

تغلب منتخب كولومبيا لكرة القدم على نظيره الأوزبكستاني بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة ك لبطولة كأس العالم.

وشهدت المواجهة تسجيل الظهور الأول والتاريخي لمنتخب أوزبكستان في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وفي السياق ذاته، انتهت المباراة الأولى لحساب المجموعة نفسها بين منتخبي البرتغال والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.