منتخب إنجلترا يهزم كرواتيا في كأس العالم لكرة القدم

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

تغلب منتخب إنجلترا لكرة القدم على نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة ل في بطولة كأس العالم.

وحسم المنتخب الإنجليزي المواجهة لصالحه بعد أداء هجومي ليحصد نقاطاً هامة في مسيرته ضمن دور المجموعات من البطولة العالمية.