الرئيس إلهام علييف يستقبل وفدا يضم رؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 18 يونيو وفداً يضم رؤساء ومسؤولين من المؤسسات الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية.

وأفادت وكالة أذرتاج أن الوفد يضم رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر ورئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة ورئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا عبد الله خليل المصيبيح والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد التركي والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان عبد الرحمن المرشد والمدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية همام بن ناصر بن جريد ومدير العمليات في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تامر الفيلكاوي ووزير مالية المملكة العربية السعودية محمد عبد الله الجدعان ووزير مالية دولة الكويت يعقوب الرفاعي ووزير مالية دولة قطر علي أحمد الكواري ووكيل وزارة المالية للعلاقات المالية الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة علي عبد الله شرفي.

وأشار رئيس الدولة إلى أهمية مشاركة رؤساء ومسؤولي المؤسسات الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026.

وأكد الرئيس علييف على قيام تعاون نشط بين أذربيجان والمؤسسات الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية، مشيراً إلى أن العديد من المشاريع تمر حالياً بمرحلة التنفيذ. كما تطرق رئيس الدولة إلى أهمية الوثائق المقرر توقيعها.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر عن سعادته بوجوده في البلد، معرباً باسم الوفد عن شكره للرئيس علييف على حسن الاستقبال.

وثمن الضيف عالياً الدعم الذي يقدمه رئيس الدولة لتوسيع نطاق التعاون بين أذربيجان والمؤسسة التي يرأسها.

وجرى التأكيد خلال المحادثات على وجود فرص جيدة لتوسيع الشراكة بين أذربيجان والمؤسسات الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية والإشارة إلى أهمية مناخ الاستثمار الملائم في أذربيجان من حيث تنفيذ مشاريع مشتركة مع هذه المؤسسات.

وعقب اللقاء، جرى بحضور الرئيس الأذربيجاني توقيع اتفاقية قرض بشأن مشروع "إنشاء محطة سومقاييت الجديدة لتنقية مياه الصرف الصحي".

كما جرى تبادل "مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد الأذربيجانية والوكالة الحكومية للموارد المائية الأذربيجانية والأعضاء في مجموعة التنسيق العربية بشأن توسيع التعاون في مشروع إنشاء شبكات إمدادات المياه والصرف الصحي لثلاث وثلاثين منطقة سكنية في شبه جزيرة أبشرون".

وبعد ذلك، قلد رئيس الدولة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر وسام "الصداقة" .

وأعرب محمد الجاسر عن شكره لرئيس الدولة على هذا التقدير الرفيع لنشاطه.

يُذكر أن محمد سليمان الجاسر جرى منحه هذا الوسام بموجب مرسوم صادر عن الرئيس إلهام علييف، تقديراً لمساهماته في تطوير التعاون بين أذربيجان والبنك الإسلامي للتنمية.