القمة الدولية لأمناء المظالم في باكو حول "حقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي"

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

شهدت العاصمة باكو حفل افتتاح القمة الدولية لأمناء المظالم تحت عنوان "حقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص والمخاطر والمسؤوليات".

واستهل الحفل بتلاوة رسالة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الموجهة للمشاركين التي ألقاها وزير العدل فريد أحمدوف، تلاها عرض شريط فيديو حول حماية حقوق الإنسان في الدولة.

واستعرضت رئيسة ديوان المظالم الأذربيجانية سبينه علييفا ورئيس المحكمة الدستورية فرهاد عبد اللهيف ونائب رئيسة المجلس الوطني موسى قاسملي الأطر التشريعية والأخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية والقضاء وضمان الحقوق الرقمية.

ومن جانبهما، شدد المدير التنفيذي للهيئة الدائمة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أمينة بوعياش على ضرورة وضع أطر قانونية دولية توازن بين الطفرة التكنولوجية وحماية الخصوصية والأمن الوظيفي ومكافحة التضليل الإعلامي.