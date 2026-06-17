شركة "شمس" للترجمة تستعرض جهازاً مبتكراً للترجمة الفورية

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

أعلنت رئيسة قسم مراقبة الجودة اللغوية بشركة "شمس" للترجمة إلهامة عباسوفا خلال مشاركتها في "المعرض السنوي السابع لترويج الشركات المحلية" بالعاصمة باكو أن الشركة التي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً وتقدم خدماتها بأكثر من 40 لغة تستعرض منتجاً تقنياً جديداً ومبتكراً في المعرض.

وأوضحت عباسوفا أن الشركة تقدم لأول مرة في أذربيجان جهازاً للترجمة الفورية ليس له مثيل في الدولة حالياً، حيث يتميز بقدرته على بث الصوت في مساحة تصل إلى 97 متراً مربعاً والترجمة إلى 64 لغة عبر 64 قناة في وقت واحد، فضلاً عن تغطية احتياجات الترجمة لـ 500 شخص موزعين على 16 قاعة.

وأكدت أن المشاركة في المعرض تهدف إلى تقديم الحلول التكنولوجية الحديثة وبناء شراكات جديدة تزامناً مع انفتاح أذربيجان الاقتصادي وتزايد توافد مجتمعات الأعمال الدولية.