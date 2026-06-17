شركة "شمس" للترجمة تستعرض جهازاً مبتكراً للترجمة الفورية
باكو، 18 يونيو، أذرتاج
أعلنت رئيسة قسم مراقبة الجودة اللغوية بشركة "شمس" للترجمة إلهامة عباسوفا خلال مشاركتها في "المعرض السنوي السابع لترويج الشركات المحلية" بالعاصمة باكو أن الشركة التي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً وتقدم خدماتها بأكثر من 40 لغة تستعرض منتجاً تقنياً جديداً ومبتكراً في المعرض.
وأوضحت عباسوفا أن الشركة تقدم لأول مرة في أذربيجان جهازاً للترجمة الفورية ليس له مثيل في الدولة حالياً، حيث يتميز بقدرته على بث الصوت في مساحة تصل إلى 97 متراً مربعاً والترجمة إلى 64 لغة عبر 64 قناة في وقت واحد، فضلاً عن تغطية احتياجات الترجمة لـ 500 شخص موزعين على 16 قاعة.
وأكدت أن المشاركة في المعرض تهدف إلى تقديم الحلول التكنولوجية الحديثة وبناء شراكات جديدة تزامناً مع انفتاح أذربيجان الاقتصادي وتزايد توافد مجتمعات الأعمال الدولية.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
انخفاض سعر الذهب الى 4327 دولار
- [11:33]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [11:29]
انخفاض سعر برميل النفط
- [11:27]
المنسق العام للمناطق المحررة يترأس اجتماعا موسعا في مدينة أغدَره
- 17.06.2026 [18:26]
افتتاح معرض ترويج الشركات المحلية السابع في باكو بمشاركة أكثر من 300 شركة
- 17.06.2026 [18:04]
البطل البارالمبي الأذربيجاني يتوج بفضية جائزة تونس الكبرى
- 17.06.2026 [16:54]
تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين أذربيجان وغينيا
- 17.06.2026 [15:59]
الرئيس الأوزبكستاني مير ضيائيف يفتتح منتدى طشقند الدولي الخامس للاستثمار
- 17.06.2026 [15:27]
نائب وزير الطاقة الأذربيجاني يعلن إطلاق ممر طاقة جديد نحو أوروبا
- 17.06.2026 [15:17]
رصد الزلازل يسجل هزة أرضية في بحر الخزر
- 17.06.2026 [12:57]
إيران تستأنف تصدير النفط الخام
- 17.06.2026 [12:55]
رئيس مكتب الفاو في أذربيجان: نموذج "آسان خدمت" معترف به على المستوى الدولي
- 17.06.2026 [12:44]
رئيس الوزراء الاذربيجاني يتفقد مركز الحضارة الإسلامية في طشقند
- 17.06.2026 [11:19]
العودة الكبرى: جبرائيل تستقبل دفعة أخرى من سكانها
- 17.06.2026 [10:57]
سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 82 دولارا
- 17.06.2026 [10:54]
النمسا تفوز على الأردن في بطولة كأس العالم
- 17.06.2026 [10:36]
الرئيس إلهام علييف يستقبل عضو مجلس النواب الأمريكي
- 17.06.2026 [10:31]
الأرجنتين تفوز على الجزائر في بطولة كأس العالم
- 17.06.2026 [10:24]
فرنسا تهزم السنغال بنتيجة في بطولة كأس العالم
- 17.06.2026 [10:19]
النرويج تهزم العراق في بطولة كأس العالم
- 17.06.2026 [10:10]
قرعة دوري أبطال أوروبا تضع صباح الأذربيجاني في مواجهة تي إن إس الويلزي
- 16.06.2026 [23:33]
قرعة دوري المؤتمر الأوروبي تضع زيرة الأذربيجاني في مواجهة توربيدو الجورجي
- 16.06.2026 [21:06]
وزير الاقتصاد الأذربيجاني يبحث التعاون الاقتصادي مع وزير مالية الجزائر
- 16.06.2026 [20:52]
مدير شركة مصدر في أذربيجان : الإرادة الحكومية أساس التحول الأخضر
- 16.06.2026 [20:37]
نائب وزير الخارجية : قضايا بحر الخزر البيئية طرحت في اجتماعات بون
- 16.06.2026 [20:29]
رئيس اللجنة الأذربيجانية لشؤون الطوائف الدينية يلتقي وفد الفاتيكان
- 16.06.2026 [20:22]
قرعة الدوري الأوروبي تضع قراباغ الأذربيجاني في مواجهة فيستري الآيسلندي
- 16.06.2026 [20:03]
الرئيس التنفيذي النيجيري: الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي يشهد نموا ملحوظا
- 16.06.2026 [19:58]
رئيس أوزبكستان يستقبل رئيس مجلس وزراء أذربيجان
- 16.06.2026 [19:43]
وفد من الفاتيكان يزور بيت التسامح في باكو ويلتقي رئيس إدارة مسلمي القوقاز
- 16.06.2026 [19:21]
اتصال هاتفي بين الرئيس إلهام علييف ورئيس وزراء هولندا
- 16.06.2026 [16:35]
لافروف وفيدان يبحثان الأوضاع في جنوب القوقاز
- 16.06.2026 [16:30]
وزير الاقتصاد : الطاقة المتجددة أصبحت أحد أهم اتجاهات الاستثمارات المستقبلية
- 16.06.2026 [16:18]
زلزال في اليابان
- 16.06.2026 [15:52]
اجتماع تشاوري إقليمي في قوبا لمناقشة برنامج التنمية الزراعية 2026–2030
- 16.06.2026 [15:20]
بحث الآثار البيئية لانخفاض مستوى بحر الخزر بمشاركة ليلى علييفا في بون
- 16.06.2026 [15:14]