وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

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تعرض المقابر في أراضي أذربيجان لأعمال تخريب خلال فترة الاحتلال الأرميني

تعرض المقابر في أراضي أذربيجان لأعمال تخريب خلال فترة الاحتلال الأرميني

باكو، 18 يونيو، (أذرتاج)

أظهرت عمليات الرصد التي أُجريت في الأراضي المحررة من الاحتلال أن العديد من مقابر الأذربيجانيين قد تعرضت للتخريب الكامل، كما تم تدمير مقابر ذات قيمة تاريخية وروحية وإزالتها من على وجه الأرض. وتؤكد هذه الحقائق مرة أخرى حجم الدمار الذي طال التراث الثقافي والديني للشعب الأذربيجاني في المنطقة.

أفادت وكالة أذرتاج ان الباحث العلمي البارز في معهد العمارة والفنون التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في أذربيجان الحاصل على درجة دكتوراه في الهندسة المعمارية الأستاذ المشارك رضوان قراباغلي. وأوضح أن المقابر التابعة للأذربيجانيين في مناطق آغدام وفضولي وزنكيلان وكلبجار وجبرائيل المحررة من الاحتلال قد تم تدميرها بشكل خاص وبطريقة قاسية ومنهجية. وأكدت الدراسات أن تلك المقابر قد أُزيلت بالكامل وتم تدمير القبور ونهب نماذج التراث المادي والثقافي.

ووفقا لكلمات رضوان قراباغلي، فقد تم تفكيك ونقل شواهد القبور الرخامية الثمينة، كما سُرقت العناصر البرونزية منها. وأُفيد بأن جزءا من شواهد القبور الرخامية نُقل إلى أرمينيا وأن النقوش التي كانت عليها أُزيلت ثم أُعيد طرحها للبيع.

كما تم تسجيل حالات حفر جماعي للقبور خلال الدراسات. ووفقا للمعلومات، فقد تم نبش آلاف القبور بواسطة الحفارات بهدف استخراج أسنان ذهبية ومجوهرات وأشياء ثمينة أخرى. ونتيجة لذلك، تناثرت عظام المتوفين في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تبيّن أن بعض المقابر في مناطق فضولي وجبرائيل قد شُقت عبرها طرق ذات طابع عسكري.

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