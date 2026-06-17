غانا تحقق الفوز على بنما في بطولة كأس العالم لكرة القدم

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

حقق منتخب غانا الفوز على بنما بنتيجة 1-0، بينما تغلب منتخب إنجلترا على كرواتيا بنتيجة 4-2، ضمن مباريات المجموعة ل في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وجاء فوز غانا بعد أن تمكن الفريق من تسجيل الهدف الوحيد في الدقائق الأخيرة من اللقاء. وفي المباراة الأخرى للمجموعة ذاتها، أنهى المنتخب الإنجليزي مواجهته أمام نظيره الكرواتي لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين.