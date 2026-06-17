اجتماع قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يعقد في بروكسل

برلين، 18 يونيو، (أذرتاج)

يعقد في بروكسل اجتماع لقادة دول وحكومات البلاد الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحضور قيادة الاتحاد.

أفادت وكالة أذرتاج أن جدول أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين ويعقد في ظل ظروف جيوسياسية متوترة يتضمن تعزيز القدرة التنافسية والميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي للفترة 2028–2034 ودعم أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط والهجرة ومكافحة المخدرات غير القانونية.

ومن المقرر أن يقدم رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي تقريرا حول التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة. كما يتضمن جدول الأعمال في إطار سياسة التوسع مسألة فتح أول مجموعة من مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي.

وتشمل مناقشات تعزيز القدرة التنافسية وفقا لأجندة "أوروبا موحدة، سوق موحدة" تبسيط اللوائح وتعميق السوق الداخلية وتطوير السياسة التجارية وخفض تكاليف الطاقة والتحول الرقمي. كما سيقيّم القادة تأثير الاختلالات الاقتصادية الكلية العالمية على الاستقرار الاقتصادي في أوروبا.

وفي إطار القمة، سيتم أيضاً بحث تعزيز الجاهزية الدفاعية للاتحاد الأوروبي، وأمن الجناح الشرقي، وقضايا التدخل غير القانوني للطائرات المسيّرة في المجال الجوي. إضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة مدى تنفيذ الإجراءات في مجال الهجرة، ونتائج تطبيق استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة المخدرات.