رئيس نادي صبائل الجديد يعلن أهداف التتويج وتغيير التسمية

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

صرح رئيس نادي صبائل المنافس في دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني ميرزا بايرامبور بأن الوضع المالي للنادي مستقر حالياً، وأن الهدف الأساسي للفريق هو تحقيق البطولة والصعود المباشر إلى الدوري الممتاز. وأوضح بايرامبور في تصريح لمراسل أذرتاج أن العمل مستمر لتشكيل فريق قوي يضم لاعبين محليين من أصحاب الخبرة والشباب الواعد بما يتناسب مع مستوى الدوري الممتاز، مؤكداً أن المدرب إيلنور عبد اللهييف سيتولى مهام المدير الفني للفريق.

وأضاف رئيس النادي أن الإدارة تدرس حالياً خيارين للملعب بالتنسيق مع الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم وهما "أسكو أرينا" وملعب مدينة قوبا، مشيراً إلى أنه في حال تسوية الأمور بشكل إيجابي لصالح ملعب قوبا سينتقل النادي إلى هناك ويغير اسمه رسمياً إلى نادي قوبا وإلا فإن الفريق سيخوض مبارياته للموسم المقبل على ملعب "أسكو أرينا".