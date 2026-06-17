نائب رئيس البرلمان يؤكد حق العودة الى أذربيجان الغربية

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

صرح نائب رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني ضيافت عسكروف للصحفيين في مدينة أردوباد بنخجوان خلال مشاركته في المهرجان والمؤتمر الثالث بعنوان "العودة إلى أذربيجان الغربية" بأن عودة كل مواطن من أذربيجان الغربية إلى ديار أجداده هي حق قانوني وتاريخي ومعنوي.

وأوضح عسكروف أن محاولات أرمينيا والجاليات الأرمينية تصوير هذه العودة كادعاءات إقليمية هي مقاربة لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن الهدف هو العودة العادلة والعيش بكرامة وأمان وفقاً لمعايير القانون الدولي.

وأشار نائب رئيسة البرلمان إلى أن إزالة الادعاءات الإقليمية ضد أذربيجان من الدستور الأرميني تعد شرطاً أساسياً لتحقيق السلام، معرباً عن أمله في أن تفي القيادة الأرمينية بوعودها بشأن إجراء استفتاء في هذا الشأن لإنهاء الصراع وضمان الاستقرار في جنوب القوقاز.