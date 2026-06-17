مؤتمر إقليمي في ليريك حول الأمن الديني والتهديدات الأيديولوجية

ليريك، 18 يونيو، أذرتاج

عقدت اللجنة الحكومية للعمل مع المؤسسات الدينية مؤتمرا إقليميا في مدينة ليريك بعنوان "الأمن الديني والتهديدات الأيديولوجية في العصر الحديث".

وأكد رئيس السلطة التنفيذية لولاية ليريك أكبر عباسوف في كلمته أن الدولة القوية هي الضامن الأساسي لحماية التراث الوطني والديني، مشيرا إلى أن إعادة ترميم المساجد والمعالم الدينية في الأراضي المحررة تعكس مدى اهتمام الدولة بالقيم الروحية.

ومن جانبه، صرح نائب رئيس اللجنة الحكومية كوندوز إسماعيلوف بأن فرض أنماط حياة غريبة على المجتمع تحت غطاء الدين وتسييسه يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي، مشددا على ضرورة حماية القيم الإسلامية بالتكامل مع أيديولوجية الهوية الأذربيجانية.

كما أشار نائب المجلس الوطني واصف غفاروف إلى أهمية التعليم الديني الصحيح في مكافحة التطرف وشهد المؤتمر جلسات نقاشية تناولت دور الدين في عملية العولمة والتطرف الديني في سياق التحديات الأيديولوجية.