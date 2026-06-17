قمة باكو الدولية للمظالم تبحث تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

عقدت في باكو برئاسة أمينة المظالم الأذربيجانية سبينه علييفا جلسة عامة بعنوان "حقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص والمخاطر والمسؤوليات".

وأوضح أمين المظالم الفيدرالي الباكستاني نويد كامران بالوش أن الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة الخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة والقضاء.

ومن جانبه، حذر رئيس مؤسسة المظالم التركية محمد أكارجا من التهديدات التي تشكلها هذه التكنولوجيا على خصوصية البيانات وحرمة الحياة الشخصية.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأذربيجاني زاهد عروج إلى تعزيز الإدارة المؤسسية عبر إنشاء مجلس التطوير الرقمي، بينما أكد رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان راشد البلوشي أهمية التنسيق الدولي لضمان الحقوق الأساسية.

وأخيراً، أعربت أمينة المظالم في البوسنة والهرسك ياسمينكا جمهور عن مخاوفها من فقدان الوظائف وهدر الموارد نتيجة التطبيق غير المدروس للذكاء الاصطناعي.