وزارة الداخلية تحذر من مخاطر الجرائم السيبرانية وتهديدها لسلامة الأطفال
باكو، 18 يونيو، أذرتاج
صرح رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الأذربيجانية إeلشاد حاجييف خلال جلسة استماع علنية حول "حماية الأطفال من المعلومات الضارة وضمان أمن البي البيئة الرقمية" بأن التوسع الرقمي أدى إلى زيادة ملحوظة في الأنشطة غير القانونية والمخاطر السيبرانية التي تهدد سلامة الأطفال.
وأوضح حاجييف أن جزءاً كبيراً من البلاغات الواردة إلى الوزارة يرتبط بانتهاكات عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى بيئة ارتكاب جرائم مثل الاحتيال وإدارة الحسابات المزيفة والترويج لمنتجات غير قانونية والجرائم المالية.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن ضمان الأمن الرقمي لا يقتصر على الوسائل القانونية والتقنية فحسب، بل ويتطلب مسؤولية مشتركة من المؤسسات الحكومية والأسر والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام محذراً من استغلال المجرمين للحسابات الوهمية لتضليل المواطنين واستهداف الأطفال بشكل خاص.
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