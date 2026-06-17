أذربيجان تحشد أكثر من 1300 حصادة لتأمين موسم حصاد الحبوب دون خسائر

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

صرح رئيس قسم العلاقات العامة والتأمين المعلوماتي بوزارة الزراعة الأذربيجانية رامن قربان بأن الوزارة حشدت 1322 حصادة حبوب حتى 17 يونيو لضمان إتمام موسم الحصاد في المواعيد الزراعية الفنية المحددة وتقليل الفاقد.

وأوضح قربان في تصريح لمراسلة وكالة أذرتاج أن إجمالي أسطول الحصادات الصالحة للعمل في البلد يبلغ نحو 1550 حصادة، تمتلك شركة "أقرو سيرويس" الحكومية 652 منها.

وأضاف أنه تم إعداد خطة انتشار وجدول زمني للحصادات التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، حيث يتركز الهدف الحالي على إنهاء الحصاد سريعاً في مناطق السهول (في آران) أولاً، ثم الانتقال تدريجياً نحو المناطق الجبلية والملتفة بالمرتفعات.

ولضمان المتابعة المستمرة، أنشأت الوزارة مقراً مركزياً ومقار عملياتية في مراكز التنمية الزراعية الحكومية بالمحافظات للتنسيق وإدارة العمليات من مركز موحد.